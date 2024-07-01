Kahramanmaraş’ta farklı günlerde ve farklı yerlerde çıkan yangınlar itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabası sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Halkaçayırı bölgesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin uzun mücadeleleri sonrası kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bir diğer yangın haberi ise Türkoğlu ilçesinden geldi. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu mahallesi serintepe küme evleri mevkiinde yerleşim yerine oldukça yakın bir bölgede yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.