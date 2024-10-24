Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, düğün salonunda maddi hasar oluştu.

Diğer taraftan, İsmetpaşa Mahallesi’nde metruk bir binada yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bir başka yangın haberi ise Dereköy Mahallesi’nden geldi. Bir serada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili araştırmalar sürüyor.