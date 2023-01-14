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Düziçili lerin bir araya gelmesini sağlayan Final Eğitim Kurumları Koordinatörü Adnan Menderes Yeşil Aksu Haber’e yaptığı açıklama da ‘’amacımız Kahramanmaraş ’ta yaşayan düziçili hemşerilerini birlik, beraberlik, kaynaşma ortamında tanışmalarını sağladık.’’ Dedi.

Daha sonra davul zurna eşliğinde halaylar çekildi ve oyunlar oynandı.

Gece fıkra ve skeçlerin canlandırılması ise izleyenleri keyifli anlar yaşattı.

Organizede Yerel Sanatçılar Aşık Dursun Yeşiloğlu, Aşık Ali Demirci, Aşık Yahya Güz ve Aşık Enver Ova‘nın Türküleri geceye renk kattı.

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