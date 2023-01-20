8 çocuk, 26 torunları bulunan 65 yıldır aynı yastığa baş koyan Zeliha-Burhan Bekçioğulları çiftinin birbirlerine çok bağlı oldukları ve zaman zaman ‘Ölürsek inşallah birlikte ölürüz’ diye dua ettikleri bilinen çift, bugün hastanede birer saat arayla aynı günde vefat ettiler. Kahramanmaraş’ın en eski terzi ustalarından olan Burhan Bekçioğlu, kendisi gibi evladını da hem terzi olarak yetiştirdi, hem de imamlık görevinde bulunmasını istedi.

Uzun süredir sağlık sorunları olan Bekçioğulları çifti dün gece fenalaştı. Biran olsun yanlarından ayrılmayan imam evlatları, şeker ve tansiyon hastası anne ve babasını KSÜ Tıp Fakültesine götürdü. Zeliha ve Burhan çiftine ilk müdahalesi gece yapıldı ancak tüm müdahaleye rağmen Burhan Bekçioğulları sabaha karşı saat 05.00 civarlarında vefat etti. Yoğun bakımda olan eşi Züleyha Bekçioğulları ise kocasından bir saat sonra vefat etti.

Sağlıklarında hiç birbirlerini bir kez dahi üzmeyen, sürekli birlikte bu dünyadan göçmeyi dileyen Bekçioğulları çiftinin son arzuları gerçek oldu.

Çiftin cenaze namazlarını Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Necip Fazıl mahallesinde yer alan Yunus Emre Camiinde imam olan evlatları Hasan Bekçioğulları kıldırdı.

Bugüne kadar çok sayıda insanın cenazesini yıkadığını ve sayısız cenaze namazı kıldırdığını ifade eden imam Hasan Bekçioğulları, tam 65 yıllık bir ömrün hikayesi bugün sonlandı. Bu çok farklı duyguymuş, sevinçle hüznü aynı anda yaşıyorum. Biz ikisinden de razıydık, Allah da her ikisinden razı olsun ve rahmetiyle muamele eylesin” dedi.