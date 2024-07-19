Yapılan açıklamaya göre, 1 kilogram pide ekmeğinin yeni fiyatı 55 TL, 180 gramlık pide ekmeğinin fiyatı ise 10 TL olarak belirlendi. Bir adet lahmacun pişirme ücreti 6 TL olurken, etli pide pişirme ücreti 20 TL'ye yükseldi. Ayrıca, ev ve iş yerlerine servis ücreti de 30 TL olarak açıklandı.

Bu fiyat artışları, hem işletme sahiplerini hem de müşterileri yakından ilgilendiriyor. Zam kararının ardından vatandaşların tepkilerini ve işletmelerin bu değişikliklere nasıl uyum sağlayacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt