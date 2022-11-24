Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çoğulhan Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye görevi esnasında şüphe üzerine 41 yaşındaki M.A durduruldu. M.A’nın üst aramasında uyuşturucu madde bulan ekipler, yasal işlem başlattı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çoğulhan Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye görevi esnasında şüphe üzerine 41 yaşındaki M.A durduruldu. M.A’nın üst aramasında uyuşturucu madde bulan ekipler, yasal işlem başlattı.
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