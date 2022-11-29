Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Lütfü Köker Bulvarı üzerinde seyir halinde olan servis aracı, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışmasının ardından devrildi. Ardından aynı güzergâhı kullanan 5 aracın kazaya karıştı. Kaza ihbarıyla bölgeye çık sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4’ü ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.