"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında kaldırma işlemleri devam ediyor.

Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları DSİ 20. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda sürüyor.

Ağır hasarlı binalar ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ihalenin ardından özel firmalar tarafından yıkılarak enkazları taşınıyor.

Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin birçok kentinden gelen DSİ'ye ait kamyon ve iş makinaları tamamen yıkılan binaların enkazlarını kaldırarak Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Karacasu Bölgesine taşıyor.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, "Şu ana kadar 1,4 milyon ton civarı bir enkazı bu alana taşıdık” dedi.

Çalışmalarımız devam ediyor. Burada yaklaşık 40 metre yüksekliğinde bir tepe oluştu. Bir kamyon yaklaşık 20 ton civarında enkaz taşıyor. Kamyonlar günlük 7 sefer yapıyor. Şu ana kadar toplam yapılan sefer miktarı 70 bin kamyon. Kamu olarak bize verilen görev yıkılan binaları kaldırmak. Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazları yüzde 50 seviyesinde kaldırıldı. 20 gün içerisinde tamamını toparlamayı hedefliyoruz." dedi.

Doğru, molozların taşındığı alandaki ayrıştırma işlemlerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüleceğini kaydetti.

