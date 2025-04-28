KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri, final sınavları sonrasında "İrişkit Festivali"nde moral depoladı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen etkinlikte, kentin plaka numarasına istinaden 46 metre uzunluğunda hazırlanan mangalda pişirilen 500 kiloğram irişkit öğrencilere ikram edildi.

İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, depremin ardından öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak adına birçok etkinliğin düzenlediğini söyledi.

Kahramanmaraş'a özgü bir et sucuğu türü ve lezzeti olan irişkiti dışarıdan gelen öğrencilere tattırarak bilinirliğini artırmak istediklerini vurgulayan Bakan, "İrişkit, Kahramanmaraş’ta yöresel olarak hazırlanan etli bir sucuk. Yıllardır kentimizde üretiliyor. Burada bu yöresel lezzeti 46 metrelik mangalda pişirip hem öğrencilerimize hem de misafirlerimize ikram ettik. Bizim amacımız öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlayarak birlik ve beraberliğimiz pekiştirmek. Bu tür etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.

Festival kapsamında düzenlenen irişkit yeme yarışmasında 5 dakika içerisinde yarım kilo irişkit tüketen KİÜ öğrencisi Ömer Faruk Öncel’e 5 bin liralık alışveriş çeki hediye edildi.

Programa, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.