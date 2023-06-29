Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremleri sonrasında Kahramanmaraş'ta barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

İş makineleri yardımıyla elektrik ve su hattının döşendiği yeni yaşam alanlarına, ısı yalıtımlı konteynerler yerleştiriliyor.

Depremzedeler, çalışmaların tamamlanmasıyla mutfak ve banyosu olan, ocak ve elektrikli ısıtıcı bulunan konteynerlere taşınıyor.

Bu kapsamda AFAD tarafından kentte 43 farklı noktada kurulan geçici konaklama merkezlerindeki 26 bin 71 konteynere 90 bin 939 depremzede yerleştirildi.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, çadır kentlerde yaşayan vatandaşları daha konforlu alanlara yerleştirmek için çabaladıklarını söyledi.

