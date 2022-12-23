İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i dün, 2'si bugün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 1'i ise serbest bırakıldı.



Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 54 uyuşturucu hap, 134 gram esrar, 62 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabancayla 8 fişek ele geçirilmişti.



Bu arada operasyonda ekiplerin yaptığı arama ve uyuşturucunun bulunması anı polis kamerasına yansıdı.