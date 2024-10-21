80 bin dekar alandan 518 bin ton pancar elde edilmesi öngörülüyor. Hasat işlemleri tamamlanan pancarların yüzde 50'sinin sökümü gerçekleştirilerek fabrikalara taşındı ve kristal şeker üretimine geçildi.

TÜRK Şeker, 16 bin ton kristal şeker ile ekonomiye önemli bir katkı sağlarken, Elbistan Şeker Fabrikası'nın da 55 bin ton kristal şeker üretmesiyle toplamda 71 bin ton kristal şeker elde edileceği belirtiliyor. Bu, deprem bölgesinde son yılların en yüksek şeker rekoltesi olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 2 bin çiftçinin katkısıyla yapılan üretim, kent ve ülke ekonomisine ciddi bir gelir elde edilmesini sağladı. 2024 yılı sezonunda da TÜRK ŞEKER’in desteğiyle Elbistan bölgesi de dahil, toplam 518 bin ton pancardan 71 bin ton kristal şeker bekleniyor.

Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde ekili arazilerde önemli bir tarım ürünü olan şeker pancarı, hasat edilerek fabrikalara gönderilmeye devam ediyor. Türk Şeker’e bağlı 345 üretici, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde 16 bin dekarlık alanda ektikleri pancarlardan yaklaşık 138 bin ton pancar elde etti.

TÜRK ŞEKER, bu pancarlardan 16 bin ton kristal şeker üretmeyi planlıyor. Elbistan Şeker Fabrikası ise 63 bin dekarlık alandan 380 bin ton pancar elde ederek, 55 bin ton kristal şeker üretecek.