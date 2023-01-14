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Sağlıklı Yaşam Ve Kantinciler Esnaf Derneği Şube Başkanı Abdulkadir Zeki Gülmez İse Milletvekillerine Teşekkürlerini İleterek Her Daim Devletimizin Yanındayız Dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal İse Her Konuda Kendilerinin Yanlarında Olmaya Devam Edeceğiz İfadelerine Yer Verdi.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Kantincilerin Sorunları Noktasında Çözüm Üretmeye Devam Edeceklerini Söyledi.

Milletvekilleri Burada Kantincilerin Sorun Ve Taleplerini Dinledi.

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