Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan 500 yıllık Tarihi Maraş Çarşısı'nda çalışan ustalar, çocukluk yaşlarında öğrendikleri mesleklerini ilk günkü özveriyle sürdürüyor.

Çarşıdaki son 4 kalaycı ustası, bir dönemin gözde meslekleri arasında yer alan ve gelişen teknoloji karşısında tüketicinin endüstriyel ürünlere yönelmesi sonucu unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini geleceğe taşımak istiyor.

Ustalardan 51 yaşındaki Remzi Uslu, okul yıllarında merak sardığı kalaycılığı 41 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Gelişen teknolojiyle işlerinde ciddi anlamda düşüş meydana geldiğini anlatan Uslu, bir diğer sorunun ise çırak bulamamak olduğunu belirtti.

Bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Uslu, yaklaşık 8 metrekarelik alanda yaşatmaya çalıştığı kalaycılık mesleğinden kazancıyla 4 çocuk büyüttüğünü anlattı.