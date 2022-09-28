Soğukpınar Mahallesi 318 Sokak'ta H.B. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, bıçakla S.Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırgan tutuklandı!

Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan S.Y, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. S.Y, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli H.B, bir süre sonra polise teslim oldu.

H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.