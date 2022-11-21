Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, 36 farklı branşta bin 59 kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor.

KAMEK’te en çok talep gören eğitimlerden birisi de Aşçı Yardımcılığı Kursu oldu. Kursta uzman eğitmenler tarafından verilen teorik bilgilerin yanı sıra kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel mutfaklarında yaptıkları pratik eğitimlerle el becerilerini ve yeterliliklerini geliştiriyor.

Toplamda 3 ay sürecek eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aşçı Yardımcılığı sertifikası almaya hak kazanacak.

Kursiyerler KAMEK’te aldıkları eğitim ve sertifikayla çeşitli otellerde ve dünya mutfaklarında çalışma imkânı buluyor.