KAMEK Kurs Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere; farklı yörelere ait oyunlar, geleneksel danslar, adım ve figürler, müzikal ve ritmik sayımlar gibi çeşitli eğitimler veriliyor.

Kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde sahne alarak hünerlerini sergiliyor.

Halk Oyunları ekibi, etkinliklerde sergiledikleri zeybek, horon, halay gibi halk danslarıyla da seyircilerin büyük beğenisini kazanıyor.

KAMEK Halk Oyunları Kursu’nda yeni şeyler öğrendiklerini ve sosyalleşmelerine katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.