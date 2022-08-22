Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KAMEK) yeni hizmet noktası açılıyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi yanında konumlandırılan “KAMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi”, 23 Ağustos Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek törenle hizmete açılacak. Uzman eğitmenler tarafından 21 farklı branşta verilen eğitimler de açılışı gerçekleştirilecek yeni merkezinde kursiyerlerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada açılış törenine tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.