Elbistan küçük sanayi sitesinde karşı yönden gelen kamyonete çarpıp başka bir otomobilin önüne düşen sürücü hayatını kaybetti.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi'nde meydana geldi.
Küçük sanayi sitesinden Termik Caddesi yönüne ilerleyen Ahmet el Ahmet (16) adlı yabancı uyruklu çocuğun kullandığı 46 MH 038 plakalı motosiklet, Ü.K.’nin yolun kenarına park etmeye çalıştığı 46 AFG 913 plakalı traktörü solladığı anda karşı şeritten gelen M.T. idaresindeki 46 E 5270 plakalı kamyonete yandan çarparak aynı istikamette seyreden Ş.E. yönetimindeki 34 CEF 549 plakalı otomobilin önüne düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahmet el Ahmet'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.