F.A. idaresinde kamyonet, Ereğli-Halkapınar kara yolu Çömleci Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Emine Duyar'a çaptı.

Duyar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü F.A. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.