Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünden iner inmez silahlı saldırıda hayatını kaybeden 44 yaşındaki şahsın, kardeşlerinin Diyarbakır Bismil ilçesinde kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları, cinayetin bu yüzden işlenmiş olabileceği iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat Otogar kavşağında meydana geldi. Nazmi Kaplan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden dün öğleden sonra bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Manavgat'a gelerek Otogar kavşağında otobüsten inen bir şahıs, arkadan gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu yere yığıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otobüste Nazmi Doğan ismiyle seyahat ettiği bildirilen, asıl adının Nazmi Kaplan olduğu belirlenen şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan açılan ateş sırasında kurşunlardan birisi bir ikamete, bir başkası da galerinin camına isabet etti.

Nazmi Kaplan'ın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolcular başka bir otobüsle otogara yönlendirilirken, olaydaki otobüs ise Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"Kan davası olabilir"

Nazmi Kaplan'ı Bismil'de yakın yerlerde oturdukları için şahsen tanıdığını söyleyen otobüs şoförü Zeki Bayındır, "Her ikimiz de Diyarbakır Bismilliyiz. Ben şahsen tanıyorum Kaplan, ailesinden olduğunu biliyorum. 5-6 ay önce Bismil'de bu arkadaşın ailesi ile bir başka aile arasında alacak verecek meselesinden dolayı bir olay yaşandı. Karşı taraftan 1 kişi öldürüldü. Bu olayın nedeni bu kavga olabilir. Yani kan davası olabilir. Sanırım bizi Diyarbakır'dan buraya kadar takip etmişler. Çünkü yolcu indikten 10-15 saniye sonra silah sesleri duyuldu” dedi.

Hayatını kaybeden Nazmi Kaplan'ın Manavgat'ta ikamet ettiği, inşaatlarda boya badana işi yaptığı ve 4 çocuk babası olduğu bildirildi.