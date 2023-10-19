Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, ruhsal problemleri olduğu belirtilen şahıs, tartıştığı eşini eşarpla boğup öldürdükten sonra defalarca bıçakladı.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ruhsal problemleri olduğu belirtilen M.A. (45), eşi S.A. (35) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., eşini eşarpla boğarak öldürdü. Daha sonra M.A., eşini defalarca bıçakladı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu olay, kadına yönelik şiddetin ne kadar vahim bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ruhsal problemleri olduğu belirtilen bir kişinin, eşini hunharca katlettiği bu olay, toplumumuzda kadına yönelik şiddetin ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha ortaya koydu.