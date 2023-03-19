Türkiye'den Kanada'ya gelmek için başvuracaklarla, halen Kanada'da bulunan ancak vize süreleri dolan Türk vatandaşları, vize önceliği ve kolaylığına ilişkin hükümlere uygun başvurularını 29 Mart 2023 tarihinden itibaren yapmaya başlayabilecekler.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanı ve Ulaştırma Bakanı yaptıkları ortak yazılı açıklamada, hükümet olarak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen kişilerin mülteci yerleştirme başvuruları da dahil olmak üzere geçici ve kalıcı ikamet başvurularını işleme koyacaklarını duyurdu.