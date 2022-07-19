Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Şehir merkezi ulaşımına alternatif olacak Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında Kanlıdere’de yapımına başlanan yeni köprü hızla yükseliyor. 17 Haziran tarihinde temeli atılan ve 89 günlük süre belirlenen 30 Milyon TL’lik yatırım kapsamında bölgeye 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa ediliyor. Köprü ayaklarında betonarme ve demir işçiliklerinin devam ettiği projenin kalan 58 gün içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Şehir Merkezinin Trafik Yükünü Azaltacak

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tarihi adasında çok önemli bir güzergah oluşturuyoruz. Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projemiz şehir merkezi ulaşımında da önemli bir alternatif olacak. Bölgede kamulaştırma çalışmamızı %95 seviyesine çıkardık. Bu projeyle yolun genişliği 8 metreden 18 metreye çıkarılıyor. Tabi projenin önemli bir kısmı da yeni köprümüz. Geçtiğimiz ay temelimizi atmış ve 89 günlük bir süre belirlemiştik. Bu süreçte firma projede önemli bir aşama kat etti ve 2 ayağın yapımını tamamladı” diye konuştu.

Tarihi Köprü Koruma Altına Alınıyor

Bölgedeki Tarihi Kanlıdere Köprüsü’nün yayalaştırılacağını da açıklamalarına ekleyen Başkan Güngör, “Bölgede çalışmalarımız hızla devam ediyor. 30 Milyon TL’lik yatırımımızın temel atma töreninde 89 günlük bir hedef koymuştuk. Bugüne baktığımızda önümüzde 58 günlük bir süreç kaldı. İnşallah bu süre zarfında yeni köprümüzün yapımını tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tabi bölgedeki Tarihi Köprümüzü de koruma altına alıyoruz. Bu projemiz tamamlandığında Tarihi Kanlıdere Köprümüzün yayalaştırma çalışmaları da gerçekleştirilecek. Araç trafiği yeni köprüden, yaya akışı da Tarihi Kanlıdere Köprüsü’nden sağlanacak. Çalışmalarımızın bölgedeki hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.