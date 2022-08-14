Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Milyon TL’lik yatırımla Kanlıdere’de hayata geçirilen yeni köprüde çalışmalar yoğun ve tempolu bir şeklide devam ediyor.

Şehir merkezinin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede yapımına başlanan 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki köprüde, ayakların imalatı tamamlanmak üzere.

Ekipler, bir yandan da bölgeye kazandırılacak olan taş duvarın inşasını sürdürüyor.

17 Haziran tarihinde temeli atılan ve 89 günlük süre belirlenen projenin 31 gün içerisinde tamamlanarak Kahramanmaraşlıların hizmetine alınması hedefleniyor.

Kanlıdere’ye kazandırılan yeni köprüde çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimizin trafik yükünü büyük ölçüde hafifletecek olan Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede yapımına başlanan yeni köprüde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen köprüde, ayakların montajı tamamlanmak üzere. Temel atma törenimizde projemizi tamamlamak için 89 günlük süre belirlemiştik. Bugün itibariyle projemizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için 31 günlük bir süreç kaldı. Belirlediğimiz süre içerisinde projemizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine alacağız” ifadelerini kullandı.