Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2022 Ulaşım Master Planı çerçevesinde yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 35 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen, 17 Haziran tarihinde temeli atılan ve tamamlanması için 89 günlük süre belirlenen Kanlıdere’nin yeni köprüsü hizmete alınıyor. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi gibi hedeflenen sürede tamamlanan köprü, 15 Eylül Perşembe günü açılışı gerçekleştirilerek trafiğe açılacak. Şehir merkezinin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak proje, bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

Uzun Yıllar Şehrimize Hizmet Verecek

Kanlıdere’de esnaflık yaptığını belirten Mustafa Aksu, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından bölgemize yeni köprü kazandırıldı. Yarın da açılışı gerçekleştirilerek hizmete alınacak. Yapılan iş gerçekten çok güzel. Çalışmalardan bölge esnafının olumsuz etkilenmemesi için azami önem gösterildi” dedi. Diğer bir esnaf Mehmet Büyüksakallı ise, “20 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kanlıdere’ye son derece güzel bir köprü kazandırıldı. İnşallah uzun yıllar boyunca şehrimize hizmet edecek bir yatırım. Bu köprünün hizmete girmesiyle bölge trafiği de çok rahatlayacak” ifadelerini kullandı.

Söz Verilen Sürede Tamamlandı

Köprünün söz verilen 89 gün içerisinde tamamlandığını belirten Ogün Aydınlı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör, temel atma töreninde köprünün 89 gün içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağını söylemişti. Başkanımız söz verdi ve köprü 89 günde tamamlandı. İnşallah yarın da açılışı gerçekleştirilerek trafiğe açılacak. Özellikle bölge halkının ulaşımı açısından son derece önemli bir proje” dedi. Adem Başoğlu ise açıklamasında, “89 günlük kısa bir sürede şehrimize böylesine güzel bir köprüyü kazandıran Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bölgemize Kazandırılmış En Güzel Yatırım

Bölge esnaflarından Mahmut Caykaçlı, “Kanlıdere’de ayakkabıcı esnafıyım. 17 yıldır buradayım. Bölgemiz ulaşım açısından çok büyük zorluk yaşıyordu. Sağ olsun Hayrettin Güngör Başkanımız Kanlıdere’ye yeni bir köprü kazandırdı. İnşallah yeni köprü sayesinde bölgemizin trafiği rahatlayacak” derken, Mehmet Kabak ise, “23 yıldır Kanlıdere’de esnaflık yapıyorum. Kanlıdere Caddesine kazandırdığı yeni köprü için Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Özellikle esnaflar olarak bu yolda yaşanan yoğunluktan çok rahatsızdık. İnşallah yeni köprü sayesinde bölgemizin trafiği rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı. 35 yıldır Kanlıdere’de esnaflık yaptığını belirten Mehmet Tevfik Küsmüş, “Bölgemize kazandırılmış en güzel yatırım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.