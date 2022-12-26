Çocuklar, Golden Retriever cinsi terapi köpeği Molly'nin de katıldığı motivasyon ziyaretinde, hayvan sevgisini doyasıya yaşarken, yeni yıl hediyeleriyle mutlu oldu.

Projenin koordinatörü Doç. Dr. Eda Küçüktülü, projeye dair şu ifadelere yer verdi

Çalışmada, olumlu sonuçların elde edildiğini, kanser hastalarının köpeklerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Küçüktülü, bu çıktıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de paylaştıklarını bildirdi.

Doç. Dr. Küçüktülü, "Bugünkü ziyaretimizde de tedavi gören çocuklara moral vermek istedik. Projemiz, şu an erişkin hastalarda devam ediyor. Bilimsel çalışma sonuçlarına göre, yurt dışında olduğu gibi ülkemizdeki hastanelerde de kadrolu terapi köpeklerinin bulunmasını sağlamak istiyoruz. Projede sadece Molly değil, toplam 5 terapi köpeğimiz var." bilgisini verdi.