Bölgedeki turizm merkezlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, gün içinde sıcaktan korunabilmek için yeraltı şehirlerini ve gölgelik alanları gezmeyi tercih ediyor.

Sıcaklığın 30 derece civarında seyrettiği akşam üstü ise güneşin batışını izlemek için hakim tepelerdeki açık alanlara çıkan turistler, sıcağa rağmen gün batımının keyfini çıkarıyor.

Bölgede güneşin batışının en iyi izlendiği noktalardan Kızılçukur Vadisi'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, ziyaretçiler peribacalarının üzerinde güne veda eden güneşi seyredip fotoğraf çektiriyor.