İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Firuzağa Mahallesi'ndeki Faik Paşa Caddesi'nde Ukrayna uyruklu Y.D., cep telefonu ile konuşarak ilerliyordu.

Tam o esnada arkasından gelen bir kişi, Y.D.'nin cep telefonunu çaldı.

Kadının bağırması üzerine sokaktakiler, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı.

Hırsıza pet şişe atıldı

Bir kişi ise elinde bulunan pet şişeyi, kapkaççıya savurarak durdurmaya çalıştı.

Yaşanan olayın ardından şüpheli kaçarken sokaktakilerin kapkaççıyı durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Y.D. ise şüpheliden şikayetçi oldu.

Yeri tespit edilen şüpheli kaçarken kolunu kırdı

Şüpheli Yunus K.'nin Esenyurt'ta kaldığı belirlenirken yakalanacağını anlayan şahıs, kaçmaya çalıştı. Pencereden atlayan şüphelinin kolu kırıldı.

Başka bir hırsızlık olayına daha karışmış

Yunus K. gözaltına alınırken Beyoğlu'ndaki kapkaçtan bir gün önce de Fatih'te, başka bir kadının telefonunu çaldığı ortaya çıktı.