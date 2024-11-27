Bir düğün salonunda gerçekleştirilen törene çiftin aileleri, yakın dostları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Şıklıklarıyla göz kamaştıran çift, konukların alkışları eşliğinde salona giriş yaparak ilk danslarını gerçekleştirdi.

Düğün boyunca neşe ve mutluluk hakim olurken, davetliler çifti bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı.

Düğün töreni, geleneksel adetlerin yanı sıra modern eğlencelerle de renklenirken, konuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Ahmet ve Vesile Nur çifti, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür ederek, hayatlarının en mutlu anını paylaşmanın heyecanını dile getirdi.