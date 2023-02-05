Kar yağmasıyla birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar, sömestir tatilini kayak merkezinde geçirerek gönüllerince eğlenmeye başladı.

Bölgenin en ulaşılabilir kayak merkezi konumunda bulunan Yedikuyular, bir yandan telesiyej ve pistlerde doyasıya spor yapan ziyaretçiler, diğer yandan bungalov evleri, modern restoran gibi tesislerde kış turizminde tatili konforu sunuyor. Günlük ortalama 10 bin kişiyi misafir eden kayak merkezinin kapasitesi her geçen yıl artıyor. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kayak merkezine Adana, Hatay ve Gaziantep başta olmak üzere birçok ilden gelen misafirlerini de ağılıyor. Sömestir tatili için çevre illerden kafileler halinde gelen öğrenci grupları da kayak merkezinde vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Telesiyej keyfi yaşayan vatandaşlar, geç yağan karın tadını çıkartıyor.



"Bu yıl hedef en az 500 bin ziyaretçi"



Bu yıl hedeflerinin yarım milyon insanı kayak merkezinde misafir etmek olduğunu belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Çok önemli yatırımlar yapıldı. Bizden önce belediye başkanı başlangıç yapmış ve biz de bu yatırımları devam ettirdik. Önce yol konforunu artırdık ve yolu genişlettik. Su sorunu vardı ve suyu getirdik. Konaklama sorununu bungalov evlerle kısmen gidermiş olduk. Yeme mekanlar açıp vatandaşların hizmetine sunmuş olduk. 3 yıl içinde 100 milyonluk yatırım yaptık. Geleceğe doğru pist uzunluğu ve çeşitliliğini genişletmek, telesiyeji daha ilerlere iletmek ve tesisleri tek bir çatı altında toplamak ve bir otel yapmak gibi çalışmalarımız olacak ve buranın cazibesi artmış olacak. Hem şehrimizin turizm güzelliğini, kayak merkezini görmek, hem de mutfak kültürünü tanıtmak için herkesi Kahramanmaraş’a davet ediyorum. Bizim hedefimiz bu yıl en az 500 bin ve hafta içi olmasına rağmen otopark ve tesisler tamamen dolu. Bu bize mutluluk veriyor" dedi.