Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerden toplanan 1467 ster odun, kamyonlarla kent merkezindeki tren istasyonuna getirildi. Yüklenen 45 vagondan 20'si, Kahramanmaraş'taki afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve ilgili kurumların personelinin katılımıyla uğurlama gerçekleştirildi.

Gürel, Karabüklüler olarak şu ana kadar deprem bölgesine 286 tır ayni yardım gönderdiklerini söyledi.

