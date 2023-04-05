Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar devam ederken yapılan çalışmaların meyvelerini almak üzere.

Dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarından birini oluşturun Türkiye, mutlu sona çok yakın.

Türkiye'nin bu kapsamdaki en büyük adımı ise Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi.

Rezerv tespitinin ardından gazın çıkartılması ve 2023'te kullanıma başlaması için ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Karadeniz gazını taşıyacak boruların yerleştirme işlemi tamamlandı

Bu kapsamda, Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023." ifadelerine yer verildi.

Tarih verildi: 20 Nisan'da karaya çıkarılıyor

20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor.