Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çocukların Yaz Tatillerini Daha Eğlenceli Ve Verimli Hale Getirmek İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenlemeye Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Şehirde Farklı Yaş Gruplarına Yönelik Çeşitli Etkinlikler Gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Saat 13.00 Ve 15.00 Olmak Üzere İki Seans Şeklinde Sahnelenen Gösteriye, Çok Sayıda Çocuk Katılım Sağladı.

Büyükşehir Belediyesi’nden Yapılan Açıklamada, Ücretsiz Olarak Gerçekleştirilen Etkinliklerin Devam Edeceği Belirtilerek Tüm Çocukların Davetli Olduğu İfade Edildi.