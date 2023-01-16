Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor. Genç dostu Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, ‘Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi’ adlı müzikli tiyatro gösterisini Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak miniklerle buluşturdu. Hafta sonunu daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmek isteyen çocuklar tiyatro gösterisine koştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Hacivat ve Karagöz, komik diyalogları ve danslarıyla çocukları eğlendirirken aynı zamanda düşündürmeyi ve öğretici mesajlar vermeyi ihmal etmedi. Çocukların hem eğlenip hem öğrendiği tiyatro gösterisi ebeveynlerin de büyük beğenisini kazandı. Renkli anlara sahne olan etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.