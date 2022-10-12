Merkezi Avrupa’da bulunan Elbistan Karahasanlılar Federasyonu yöneticileri, Elbistan protokolüyle dayanışma yemeğinde bir araya geldi.

Yaptıkları aktivite ve sosyal yardımlarla adından söz ettiren Karahasanlılar Federasyonu yöneticileri, gelecek yıl yapılacak etkinlik ve aktivitelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Programda konuşan Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, sosyal etkinlik ve eğitime verdikleri destekler için Karahasanlılar Federasyonu’na teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de Karahasanlılar Federasyonunun Elbistan’da hatırı sayılır yardım ve etkinliklere imza attıklarını söyledi ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Federasyon Başkanı İbrahim Şahin de, yaptıkları çalışmalar hakkında verdiği bilgide, kamu yararına olan her tür çalışma ve etkinlikte yer almaya çalıştıklarını söyledi.

Programa Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Emniyet Müdürü Hakan kırılmaz, dernek ve federasyon yöneticileri ve kurum amirleri katıldı.