Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında resim sergisinden konsere, tiyatro gösterisinden konferansa çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç’un vefatının 1’inci yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT iş birliğiyle çekilen ‘Dünya Sürgünü’ adlı belgeseli Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde beyaz perdeye taşıdı.



Arsal Mazmanoğlu, Demir Su Güneş, İrfan Buzcu, Çisel Ocak Kara, Harun Dağaşan, Emre Kaymak, Melek Yağmur Güler ve Elif Sayraç gibi ünlü oyuncuların rol aldığı belgeselin gösterimine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.



Kahramanmaraş Fahri Hemşehrisi, düşünce ve fikir insanı Sezai Karakoç’un hayatını anlatan belgesel, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.



