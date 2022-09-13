Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi'nde market işleten 4 çocuk babası 37 yaşındaki Kemal Elçi, kardeşi, 2 çocuk babası 36 yaşındaki Kenan Elçi'nin işlettiği markete gitti.
Burada iki kardeş arasında, babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartışma çıktı.
Kardeşini başından vurdu
Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Elçi, yanında getirdiği tabancayla kardeşi Kenan Elçi'nin başına ateş etti.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Kanlar içinde yere yığılan Kenan Elçi, olay yerinde yaşamanı yitirdi. Kenan Elçi’nin cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Tutuklandı
Olayın ardından kaçan Kemal Elçi, yaklaşık 2 saat sonra polis tarafından yakalandı.
Kardeşi Kenan Elçi’yi tabancayla başından vurarak öldüren Kemal Elçi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.