Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan olay mahalleliyi sokağa döktü.

Bahçelievler Mahallesi 326'ncı sokakta yaşanan olayda, eşi G.K. ile boşanma aşamasında olduğu için psikolojisi bozulam M.K., kendinden geçti.

Pencereyi kırdı, eşyaları sokağa attı

Kendisini eve kilitleyen şahıs, bir süre sonra ise pencerelerin camını kırmaya başladı.

Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş şahıs, evin içerisindeki eşyaları sokağa fırlattı.

Seslerle irkilen mahalle sakininin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfiaye ekipleri gönderildi.

Ekipler uzun süre mücadele verdi

Polis ekipleri öfkeli kocayı ikna etmek için saatlerce uğraştı.

M.K.’nin eşi ve yakınları olay yerine gelse de öfkeli koca ikna edilemedi.

Biber gazı ile etkisiz hale getirilip karakola götürldü

Yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis, M.K.’yi biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen M.K. polis merkezine götürüldü.