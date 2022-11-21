Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi.

Roketler İlçe merkezinde aralarında bir okulunda bulunduğu yerleşim merkezine düştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Soylu atılan 5 roketten birinin okula isabet ettiğini hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen birinin ise çocuk olduğunu belirtti.

Soylu, Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası gerçekleştirilen saldırılara da cevabın en güçlü şekilde verileceğini söyledi.