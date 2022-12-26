Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dron ile kayıt altına alındı.

Şelaleri ve yaylaları ile bilinen Göksun ilçesinde etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Acielma, Hoğtaş Kazandere, Kaleboynu mahallelerini birbirine bağlayan kara yolunun üzerinde bulunan ormanlık alanda yoğunlaşan kar, güzel manzaralar oluşturdu.

Beyaza bürünen ormanlık alanların oluşturduğu manzara, dron ile görüntülendi.