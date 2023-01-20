Elbistan’da yaklaşık 35 bin öğrenci karnesini alarak sömestri tatiline çıktı.

Öğrenciler karne heyecanı yaşarken, 8. Sınıf öğrencilerine karne hediyeleri Elbistan Belediyesince verildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8.sınıf öğrencilerinin faydalanması için binlerce kaynak kitap hediye edildi.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin kaynak kitap ihtiyaçlarının karşılanmasının eğitime verilen güzel örneklerden birisi olduğunu belirten sınıf öğretmeni aziz güler, Elbistan Belediyesine teşekkür etti.

Karne ve kaynak kitap dağıtımında konuşan güler: “Bugün ilk yarıyılın sonundayız. Karne dağıtımını yaptık. Öğrencilerimizin çoğu zaten başarılı. Ailelerimiz bu konuda bizlere çok destek oluyorlar. Okul müdürümüz de aynı şekilde. Bugün de karne gününde başkanımızın bir jestiyle karşılaştık. Çok memnun olduk LGS'ye hazırlanan öğrencilerin kaynak konusunda sıkıntı çektiklerini biliyoruz. Bundan dolayı bu kaynak kitaplar bizim için çok değerli. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'e bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hediyelerini alan öğrenciler de desteklerinden dolayı Başkan Gürbüz ve emeği geçenlere teşekkür etti.