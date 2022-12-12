Kaza; Kars-Digor Karayolunda meydana geldi. Kars'tan Digor istikametine seyir halinde otomobil, sis ve buzlanmadan dolayı sürücünsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan otomobilde İ.Ö., M.K. ve E.G, sıkıştı. Durum AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine bir araç ile 5 AFAD ekibi intikal etti. Bölgeye ayrıca sağlık ve Digor Belediyesi ekipleri de sevk edildi. AFAD ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi çıkarırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslara taşıdı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan sağlık ekipleri daha sonra hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.