Kars'ta yeni doğan bir bebeğin ölümüyle ilgili yürütülen adli soruşturmada kan donduran gerçekler gün yüzüne çıktı. Hastaneden taburcu edildikten sonra şüphe üzerine takibe alınan olayda, bir günlük bebeğin cinayete kurban gittiği belirlendi.

Hastanenin Şüphesi Soruşturmayı Başlattı

Kentte yaşayan H.K, bir süre önce hastanede doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte taburcu edildi. Daha sonra takip ve kontrol amacıyla anneye ulaşmaya çalışan hastane yetkilileri, H.K'nin "Bebeğim hayatını kaybetti, biz de defnettik" cevabı üzerine durumu şüpheli bularak emniyet güçlerine ve Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

Otopsi Raporu Dehşeti Ortaya Çıkardı: Ağzına Peçete Konulmuş

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda vakit kaybetmeksizin fethi kabir (mezar açma) işlemi gerçekleştirildi. Açılan mezarda talihsiz bebek üzerinde yapılan ilk otopsi ve incelemelerde; henüz bir günlük olan erkek bebeğin ağzına peçete tıkılarak nefessiz bırakılması sonucu öldürüldüğü tespit edildi.

Anne ve Anneanne Cezaevine Gönderildi

Korkunç cinayet tespitinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri anne H.K, anneanne B.E. ve dede S.E'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne H.K. ve anneanne B.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Dede S.E. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma sürdürülüyor.