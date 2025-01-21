Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"Şu anda 6 vefat, 31 yaralımız var"

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, canlı yayınında, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, " 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 yaralımızdan 26'sının durumu orta seviyede, 2'sinin durumu ağır. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Yaralılarımızın durumu genel manada iyi. Otelin yakınında bulunan başka bir otelin misafirlerini de tedbir amaçlı tahliye ettik. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı da işlemlere başladı" dedi.

Bakan Yerlikaya: Yangına 267 personel müdahale ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."