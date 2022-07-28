27 Haziran – 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen. Üniversite öğrencilerinin kariyerlerinin ilk adımlarını doğru atmalarını hedefleyen KASİAD Kariyer Kampı verimli çalışmaların sonucunda final yaptı.



Bir ay süren etkinlik, katılımcılarına eğlenceli, heyecanlı ve yol gösterici bir deneyim sundu.



Yetkinlik kriterlerine göre birebir mülakatla seçilen 34 katılımcı, 27 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında bireysel ve teknik alanlarda eğitime tabi tutuldu.



Öğrenciler KASİAD üyesi şirketlerde mentör eşliğinde çeşitli departmanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.