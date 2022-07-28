İlk aşama olan “eğitim aşaması”nda, katılımcılar üye firmalarımızda görev yapan profesyonellerden ve dış eğitim firmalarından işletme konusunda bireysel gelişim eğitimleri ve teknik-mesleki beceri eğitimleri konularında yoğunlaştırılmış eğitimler verildi.

İkinci aşama olan “staj aşaması”nda ise, ilk aşamadaki eğitimlerin neticesinde yapılacak değerlendirmelerin sonucuna göre, başarılı olan katılımcılar üye firmalarımızdan birinde üç ay (ücretli) staj yapma imkanı elde edilerek bu staj sonucunda başarılı bulunan katılımcı, kalıcı olarak istihdam edilebilir hale gelecek.

KASİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer Aksu Haber’e yaptığı açıklamada “KASİAD Kariyer Kampı”nın finalini değerlendirdi.