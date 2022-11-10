Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında Kasım ayında da tiyatro gösterisinden söyleşiye, konferanstan konsere kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri, 12 Kasım Cumartesi günü Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla düzenlenecek ‘İyileşen Evliliği’ temalı konferansla başlayacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.30’da başlayacak.

Konserler Kahramanmaraşlıları Bekliyor

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kasım ayında çeşitli konserler de Kahramanmaraşlılarla buluşacak. 12 ve 13 Ekim tarihlerinde 2. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar-Ozanlar-Şairler Bayramı temalı konser etkinliği gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 20.00’da başlayacak. 24 Kasım Perşembe günü ise Klasik Türk Müziği Sanatçısı Dilek Türkan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği konser, saat 19.00’da başlayacak.

Minikler Bu Gösterileri Çok Sevecek

Kasım’da birbirinden eğlenceli ve eğitici tiyatro gösterileri de minikler için sahne alacak. 13 Kasım Pazar günü Fıstık ile Celil adlı tiyatro gösterisi çocuklar için perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun, saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde gerçekleştirilecek. Çocukların en sevdiği çizgi film kahramanlarından Keloğlan ise 20 Kasım Pazar günü miniklerin karşısına çıkacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek Keloğlan İşbaşında adlı tiyatro gösterisi saat 13.00’da perdelerini açacak. 27 Kasım Pazar günü ise Sihirli Şapka adlı tiyatro gösterisi miniklerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösteri saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde sahnelenecek.

Evelahir ve Yitiksöz Söyleşileri

Ay boyunca uzman konukların katılımıyla çeşitli söyleşi, konferans ve seminerler de düzenlenecek. 15 Kasım Salı günü Yazar Ali Ural, Evelahir Söyleşileri adlı etkinlikte edebiyatseverlerle buluşacak. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Yazar Ömer Yalçınova moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşi, saat 19.00’da başlayacak. 18 Kasım Cuma günü ise Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Yazar Dursun Ali Tökel’in katılımıyla Yitiksöz Söyleşileri etkinliği gerçekleştirilecek.

Gri Koç Gençlerle Buluşacak

18 Kasım Cuma günü; konferansları, yayınları ve kitaplarıyla sadece sınav dönemindeki gençlerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç, Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek seminer, saat 16.00’da başlayacak.

Ramazan Yetgin Kahramanmaraş’a Geliyor

Yaptığı programlar ve yayınlarla sınav dönemindeki öğrencilerin başvuru kaynağı haline gelen, nitelikli anlatımıyla birçok konunun kolayca anlaşılmasını sağlayan ‘Benim Hocam’ ekibinden Tarih Öğretmeni Ramazan Yetgin, gençlerle buluşmak için Kahramanmaraş’a gelecek. 19 Kasım Cumartesi günü KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek söyleşi, saat 19.00’da başlayacak.

Uzman Konuklar Kahramanmaraşlılarla Buluşacak

Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 23 Kasım Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da Peygamber Efendimizin Aile Hayatı konulu söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek. Söyleşinin konuğu ise Ayasofya Camii imamlığını üstlenen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay olacak. 25 Kasım Cuma günü ise Nihayet Dergisi’nin yayın yönetmeni Şair Ahmet Murat, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 19.00’da edebiyatseverlerle buluşacak.

Sezai Karakoç’un Hayatı ve Eserleri Konuşulacak

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda 26 ve 27 Kasım tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde usta yazarlar, uzman isimler ve tanınmış simaların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde Sezai Karakoç’un hayatı ve eserleri konuşulacak. 26 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da Ahmet Murat Özel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Modern Şiirde Sezai Karakoç’un Yeri konulu etkinliğin konuşmacıları Hayriye Ünal, Ömer Erdem ve Bahtiyar Aslan olacak. Etkinliğin açılış konuşmasını ise 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal yapacak. Saat 16.00’da gerçekleştirilecek Şiir Sanatı ve Sezai Karakoç ile 19.00’da düzenlenecek Sezai Karakoç ve Kurmaca konulu etkinliklerde uzman konuklar Sezai Karakoç’u farklı perspektiften ele alacak.

Tüm Kahramanmaraşlılar Davet Edildi

Sezai Karakoç, 27 Kasım Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle anılmaya devam edecek. Saat 14.00’da Estetik ve Sezai Karakoç, 16.00’da Mimari ve Sezai Karakoç, 19.00’da ise Sezai Karakoç: Görsel ve İşitsel Sanatlar konulu etkinlikler gerçekleştirilecek. Sezai Karakoç’un eserleri, fikir hayatı, Türk Edebiyatı’na kazandırdıkları ve sanatı gibi konular usta kalemler ve uzman isimler tarafından ele alınacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kasım ayı boyunca gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerine tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.