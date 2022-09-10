Ağustos ayı sonunda başlattığımız 2.kısım alt yapı çalışmalarımızı 2023 yılı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Proje kapsamında Afşin, Elbistan, Nurhak ve Göksun ilçelerimizde maliyeti yaklaşık 14 Milyon TL. olan toplamda 21.000 metre kanalizasyon şebeke hattı inşaat çalışmalarımız başladı.

Sağlam altyapılarla şehrimizin geleceğini garanti altına almak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve bu hedefle başlattığımız proje çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte halkımızı daha modern, daha kaliteli ve daha sağlıklı alt yapıya kavuşturacağız.