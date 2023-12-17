Gazze’de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan İsrail, insanlık suçunu sürdürüyor.

Saldırılarda şu ana kadar ölenlerin sayısı, 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 800'e yükseldi.

Öte yandan Gazze’de soykırım yapan katil İsrail’in günbegün yeni skandalları ortaya çıkıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, televizyon konuşmasında, Gazze'deki İsrailli 3 esirin, İsrail askerlerinin ateşiyle öldürülmesi olayına dikkati çekerek, "Yaşananlardan biz sorumluyuz." dedi.