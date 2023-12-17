İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor! İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor!

Gazze’de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan İsrail, insanlık suçunu sürdürüyor. 
Saldırılarda şu ana kadar ölenlerin sayısı, 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 800'e yükseldi.
Öte yandan Gazze’de soykırım yapan katil İsrail’in günbegün yeni skandalları ortaya çıkıyor. 
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, televizyon konuşmasında, Gazze'deki İsrailli 3 esirin, İsrail askerlerinin ateşiyle öldürülmesi olayına dikkati çekerek, "Yaşananlardan biz sorumluyuz." dedi.

Kaynak: TRT HABER